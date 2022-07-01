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Алматы стал самым дорогим городом в Центральной Азии по стоимости жизни для иностранцев

CentralAsia (KZ) -  Алматы - самый дорогой город Центральной Азии. Это показал ежегодный рейтинг стоимости жизни для иностранцев в крупных городах мира, опубликованный компанией Mercer.com.

Всего в исследовании участвовали 227 городов мира. Три центральноазиатские столицы оказались в конце рейтинга.

Ташкент — 221 место;

Бишкек — 225 место;

Душанбе — 226 место;

Самое последнее 227 место занимает Анкара — столица Турции.

Самым дорогим городом мира для иностранцев стал Гонконг. За ним следуют сразу 4 города Швейцарии. 6 место — Тель-Авив, 7 — Нью-Йорк, 8 — Сингапур, 9 — Токио, 10 — Пекин.

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