РБК: Что означает уход России с острова Змеиный? Мнение экспертов

CentralAsia (CA) - Минобороны России заявило о выводе войск с черноморского острова Змеиный, взятого под контроль в первые сутки российских военных действий в Украине. В чем стратегическое значение острова и почему его не стали удерживать — в материале РБК.

Почему важен Змеиный

До начала российских военных действий в Украине о расположенном в Черном море недалеко от Одессы каменистом острове Змеиный площадью 20,5 га и с населением менее сотни человек мало кто знал. Однако после 25 февраля, когда российские военные сообщили о захвате острова, ситуация изменилась. The New York Times поясняла, что Змеиный имеет решающее значение с точки зрения контроля северо-западной части Черного моря. Украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью Би-би-си говорил, что если российским войскам удастся занять остров и развернуть там свои системы ПВО большой дальности, то «они будут контролировать море, сушу и воздух в северо-западной части Черного моря и на юге Украины».

Французский телеканал France 24 подчеркивал, что Змеиный приобрел символическое значение для обеих сторон конфликта. Из-за близости к Одессе остров часто называют воротами в ее порт, говорил внештатный научный сотрудник центра геополитических исследований США New Lines Institute Джефф Хоун. Таким образом, Змеиный может иметь жизненно важное значение для предотвращения полномасштабного глобального продовольственного кризиса, учитывая, что в прежние времена Украина ежемесячно экспортировала около 4,5 млн т продовольствия через Одессу, резюмировал Хоун.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью Lenta.ru подчеркивал, что если бы остров находился под контролем ВСУ, то они могли бы использовать противокорабельные американские комплексы в направлении Крымского полуострова. «Во-вторых, ни один корабль — здесь речь о Болгарии, Румынии, Польше и т.д. — не пройдет мимо острова Змеиный. Этот морской путь находится под контролем тех сил, которые расположены на острове», — заключил депутат.

Как стороны бились за Змеиный

В ночь на 25 февраля 2022 года власти Украины сообщили, что все защитники острова погибли и им посмертно присвоят звания Героев Украины. Однако представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 82 военнослужащих островного гарнизона сдались и дали подписку об отказе от участия в военных действиях. Позже и ВСУ признали, что военные, ранее объявленные погибшими, находятся в российском плену. Впоследствии их обменяли на пленных россиян.

В операции по взятию Змеиного участвовал флагманский корабль Черноморского флота — крейсер «Москва». 14 апреля стало известно, что он после пожара на борту затонул. В российском Минобороны сообщили, что на корабле сдетонировал боеприпас.

После захвата Змеиного Российская армия занялась созданием на острове узла противовоздушной обороны. В частности, известно об одном размещенном на острове комплексе ПВО «Панцирь-СМ» и двух комплексах «Тор-М2У». Параллельно ВСУ стали готовиться к контратаке.

10 мая Конашенков сообщил, что попытка захвата острова привела к гибели более чем 50 украинских солдат и «закончилась для Украины катастрофой». 12 мая российские военные сбили над островом беспилотник и перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У». Подобные сообщения приходили весь май и три недели июня.

20 июня украинские силы снова атаковали Змеиный. Минобороны России заявило, что ВСУ ударили по острову баллистическими ракетами «Точка-У», РСЗО «Ураган» и обстреляли из поставленных США гаубиц М777 с позиций под Одессой и на острове Кубанский. В воздушном налете участвовали 15 ударных и разведывательных беспилотников, действия которых координировались при помощи двух турецких Bayraktar. По словам Конашенкова, над островом также был замечен разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk, а прикрытие дронов украинские силы обеспечивали системами С-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова.

Американская компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве спутников и сопутствующих услугах, опубликовала спутниковые снимки острова Змеиный от 17 и 21 июня. Эти кадры в том числе показал канал CNN. На них видны большие участки выжженной земли и разрушенная башня, сообщил телеканал.

22 июня в Минобороны России заявили, что украинские военные в очередной раз безуспешно попытались захватить остров Змеиный. Атака снова осуществлялась с огневых позиций, расположенных под Одессой и на острове Кубанский.

Почему Москва решила оставить остров

Утром в четверг, 30 июня, официальный Киев сообщил об уходе российских войск со Змеиного. Вскоре Минобороны России объявило о выводе войск с острова. Российские военные, завершив выполнение задач на Змеином, в качестве «шага доброй воли» вывели находившийся там гарнизон, сообщили в министерстве. Этим шагом Россия показала мировому сообществу, что «не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора» по вывозу зерна с Украины, говорится в сообщении российского военного ведомства. «Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря», — говорится также в нем.

С чисто военной точки зрения решение о выводе войск со Змеиного представляется правильным — остров оказалось проще захватить, чем удержать, отметил в разговоре с РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин. При этом заявление про «жест доброй воли» прозвучало «крайне странным», считает Кашин.

Змеиный представляет собой плоскую скалу; чтобы подготовить его к обороне, нужно потратить несколько месяцев на создание долговременных укреплений, поясняет эксперт. Удерживать остров можно было только до тех пор, пока у украинской стороны не появилось достаточного количества дальнобойной артиллерии, продолжает Кашин. Остров находится в 35 км от побережья — до него добивают полученные Украиной натовские 155-миллиметровые гаубицы, пояснил эксперт. «Сбивать ракетами зенитного ракетного комплекса «Панцирь» каждую прилетающую ракету РСЗО и тем более каждый прилетающий снаряд из дальнобойного орудия невозможно, для этого нужно огромное количество ракет», — отметил он.

Значимость удержания острова являлась главным образом политической, потому что перекрыть использование украинских портов можно и без контроля над этим островом, считает Кашин. Также неизвестно о каких-либо дальнобойных ракетных системах, размещенных на Змеином, добавил эксперт. «Он был важен с политической точки зрения, в особенности после того, как в первый же день войны украинская пропаганда изобрела известный миф про его героическую оборону и гибель защитников. Кроме того, одна из целей состояла в том, чтобы отвлекать украинские силы на попытки его захватить», — сказал Кашин.

Аналитик американской военной консалтинговой компании Force Analysis Сим Тэк также полагает, что стратегическая ценность Змеиного переоценена: «Размещенная там военная техника в основном предназначена для обороны и имеет очень ограниченный радиус действия», — сказал он.

С другой стороны, когда украинцы займут остров, они окажутся в еще худшем положении, потому что у них нет продвинутых систем ПВО, подчеркнул Кашин. «И теперь уже российская сторона сможет периодически наносить по острову разнообразные ракетные и авиационные удары, парировать которые будет довольно сложно», — заключил он.