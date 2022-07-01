Количество авиарейсов между Туркменистаном и Россией увеличено до четырех в неделю

CentralAsia (TM) - Начиная с июля Turkmenistan airlines увеличила количество рейсов между Туркменистаном и Россией до четырех в неделю, сообщается на сайте представительства авиакомпании в РФ.

Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта Ашхабада в московской аэропорт Домодедово и Международный аэропорта города Казань. Обратно из Москвы самолеты будут возвращаться в город Туркменбаши, а из Казани – в город Туркменабат.

Рейсы Ашхабад-Казань-Туркменабат будут выполняться:

– по средам вылет из Ашхабада в 14:55, прилет в Казань в 16:30, вылет из Казани в 18:30, прилет в Туркменабат в 23:30,

– по воскресеньям вылет из Ашхабада в 20:30, прилет в Казань в 22:05, вылет из Казани в 23:35, прилет в Туркменабат в 04:45.

Рейсы Ашхабад-Москва-Туркменбаши будут выполняться:

– по вторникам вылет из Ашхабада в 19:25, прилет в Москву в 21:15, вылет из Москвы в 22:45, прилет в Туркменбаши в 04:15,

– по четвергам вылет из Ашхабада в 07:35, прилет в Москву в 09:25, вылет из Москвы в 10:55, прилет в Туркменбаши в 16:25.