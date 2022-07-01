Гражданин Узбекистана попытался изнасиловать бывшую сожительницу во время съемок телепередачи

CentralAsia (UZ) - Узбекистанец попытался изнасиловать бывшую во время съемок телепередачи в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

Несколько лет назад 39-летняя Дарья начала встречаться с гражданином Узбекистана Ихтиором. В один момент мужчина уехал на родину, откуда попросил у женщины взять кредит. Ихтиор рассказал, что его родственники находятся на грани гибели и пребывают в нищете. Дарья согласилась, после чего перевела возлюбленному 1,3 млн рублей (23 тыс.долларов).

Спустя некоторое время Ихтиор вернулся в Москву, пара решила съехаться. Однако, узбекистанец не торопился возвращать деньги, взятые Дарьей в кредит. Из-за этого их отношения разладились, и пара рассталась.

Ихтиор и в дальнейшем находил предлоги, дабы не возвращать деньги. Устав от этого, Дарья поделилась произошедшим в социальных сетях. Телеканал «Че» посчитал ситуацию интересной для съемок телепередачи, в результате чего женщине предложили поучаствовать в программе.

По сценарию Дарья должна была пригласить Ихтиора к себе домой и поговорить про миллионный долг. В этот момент их разговор записывался бы на скрытую камеру. Женщина согласилась.

Ихтиор принял приглашение посетить квартиру женщины, однако, разговор о долге был коротким. Узбекистанец накинулся на Дарью и попытался её изнасиловать. В дело вмешались сотрудники телеканала, которые оттащили от женщины голого мужчину.

В настоящее время Дарья написала на Ихтиора заявление. Ему грозит срок по статье 132 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса России.