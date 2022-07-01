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Рахмон показал Путину ковры из фруктов и пирамиды из арбузов в Душанбе (видео)

CentralAsia (TJ) -  Во время визита Владимира Путина в Душанбе 28 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон провёл российского коллегу по своей резиденции с очень колоритным садом. Видео прогулки двух лидеров опубликовал телеграм-канал «Пул N3».

Убранство резиденции поражает: на газонах расстелены целые «ковры» из фруктов, где персики, яблоки и лимоны складываются в узоры. Рядом — трёхметровые пирамиды из арбузов и дынь, а вокруг фонтанов — россыпи черешни, гранатов и абрикосов.

Осмотрев всё это великолепие, президенты попробовали лепёшки, а затем их общение продолжилось в помещении.

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