В КНДР назвали причину вспышки COVID-19 в стране

CentralAsia (CA) - Созданный в КНДР противоэпидемический штаб представил результаты расследования о завозе COVID-19 в республику. По данным экспертов, впервые симптомы вируса выявили у людей, въезжавших в Пхеньян из села Ипхо, расположенного в южнокорейской провинции Канвондо. Первые два зараженных якобы контактировали со «странным предметом».

Выдержки из доклада штаба опубликовало Центральное телеграфное госагентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что в начале апреля 18-летний солдат по фамилии Ким и пятилетний ребенок по фамилии Ви «контактировали со странным предметом» на холме возле казарм и жилых кварталов в селе Ипхо. После этого у обоих появились симптомы коронавируса. О каком предмете речь, не уточняется.

После разглашения доклада штаб в КНДР выпустил экстренную директиву о дальнейшем усилении противоэпидемических мер в республике. В частности, приказано «бдительно относиться к странным вещам, обнаруженным вдоль демаркационной линии и в приграничных районах». В КНДР уточнили, что неопознанные предметы могут быть отправлены по воздуху и, в частности, на воздушных шарах.

О запуске воздушных шаров в республику несколько раз сообщали активисты южнокорейской организации «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK). В частности, в апреле члены FFNK запустили на территорию КНДР на шарах пропагандистские листовки, а также таблетки обезболивающего и маски. Власти Южной Кореи, однако, заявили, что таким образом нельзя передать коронавирус.

«Насколько мне известно, нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом через вещи или почту. Следовательно, правительство Южной Кореи заявляет, что считает невозможным передачу на Север коронавируса посредством листовок и других вещей»,— объяснил на брифинге зампредставителя Министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоль.

По данным ЦТАК, за сутки с 29 по 30 июня в Северной Корее выявили 4570 больных с повышенной температурой. Общее число пациентов, у которых потенциально может быть коронавирус, достигло уже 4 744 430 человек. Из них, как утверждается, выздоровело уже 99,8%.

О первых случаях заражения COVID-19 власти КНДР объявили в конце апреля. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением в истории республики. Он приказал привлечь военных к снабжению аптек лекарствами. Южная Корея предложила направить КНДР вакцины от COVID-19. США также заявили о готовности помочь, но Северная Корея сочла предложение неискренним. В июне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ситуация с COVID-19 в КНДР ухудшается.