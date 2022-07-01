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Из-за аномальной жары в Казахстане введены ограничения скорости движения поездов

CentralAsia (KZ) -  Для обеспечения безопасности движения АО «НК «Қазақстан темір жолы» введены ограничения скорости движения поездов, сообщила 30 июня пресс-служба компании.

В связи с этим, составы прибывают в пункты назначения с опозданием. Компания приносит пассажирам извинения за неудобства.

«Температура воздуха в северном и восточном регионах повысилась до отметки + 40°С, в южном и западном регионах +45° С. То есть при внешней температуре +40°С - 45°С, рельсы нагреваются до + 58°С - 62°С», - отмечается в сообщении.

По данным «Қазақстан темір жолы», неблагоприятные погодные условия в значительной степени осложняют работу машиниста. Локомотивные бригады проинструктированы об особом управлении поездов в период жары, проявляя осторожность и бдительность, - добавили в компании.

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