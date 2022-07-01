Минобороны России заявило о выходе войск к Лисичанску и потерях Украины

CentralAsia (CA) - Российские вооруженные силы вышли к городской границе Лисичанска, а также получили контроль над несколькими местными промышленными предприятиями, сообщили в российском Минобороны.

«Вооруженные силы продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод. Союзные силы [российские военные, а также формирования ЛНР и ДНР] вышли непосредственно к Лисичанску», — отметили в оборонном ведомстве.

Также военные взяли под контроль поселок Тополевка, находящийся к западу от Лисичанска.

В Минобороны заявили, что в этом районе украинская армия несет значительные потери. «Только в населенном пункте Верхнекаменка украинские войска за сутки потеряли более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском — 70», — сообщили в министерстве.

Также российские военные сообщили об уничтожении пяти украинских складов с боеприпасами, двух пунктов управления, двух взводов реактивных систем залпового огня и двух артвзводов в ДНР, ЛНР и Николаевской области. Удары были нанесены по 26 районам.

Российская авиация нанесла удары по 32 пунктам управления войсками Украины, трем складам с боеприпасами в ДНР, радиолокационной станции в Одесской области. Всего авиаудары наносились по 297 районам. Силы ПВО сбили два украинских Су-25 в Харьковской области, 11 беспилотников, в различных районах, а также перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.

О том, что кольцо окружения вокруг Лисичанска — города-спутника Северодонецка, который находится на возвышенности за рекой Северский Донец — сужается, накануне сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российские силы и бойцы ЛНР взяли под контроль большую часть города Приволье (входит в состав Лисичанского горсовета и находится севернее Лисичанска). По словам Кадырова, бойцы подразделения «Ахмат» и 2-го корпуса народной милиции ЛНР утром 30 июня перешли реку в районе Приволья со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная, после чего «приступили к зачистке ответственной территории».

29 июня Кадыров говорил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы союзных сил, и установление контроля над городом не займет «особого времени». Тогда же помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что из Лисичанска в северном направлении вышли около 500 военных ВСУ и 74 наемника.

Лисичанск был основан в 1710 году и считается одним из старейших городов Донбасса. На начало года его население составляло 103 459 человек. На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

24 июня Минобороны РФ сообщило о блокировании Лисичанска с юга. На следующий день в ЛНР заявили, что российские войска и силы республики вошли в город, бои велись в городской застройке, сообщал представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко. 30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные войска заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий и взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска.