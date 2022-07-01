Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 128 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 июля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 35 750 (+150) человек, танков ‒ 1 577 (+4) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 736 (+10) ед, артиллерийских систем – 796 (+6) ед, РСЗО – 246 (+0) ед, средств ПВО – 105 (+1) ед, самолетов – 217 (+0) ед, вертолетов – 186 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) ед, крылатых ракет – 143 (+0) ед, кораблей/катеров – 15 (+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 610 (+8) ед, специальной техники – 61 (+0) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia