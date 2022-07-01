Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 128 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:35, 01 июля 2022
- Просмотров: 652 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 июля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 35 750 (+150) человек,
танков ‒ 1 577 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 736 (+10) ед,
артиллерийских систем – 796 (+6) ед,
РСЗО – 246 (+0) ед,
средств ПВО – 105 (+1) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 186 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) ед,
крылатых ракет – 143 (+0) ед,
кораблей/катеров – 15 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 610 (+8) ед,
специальной техники – 61 (+0) ед.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.