экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 128 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 июля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 35 750 (+150) человек,

танков ‒ 1 577 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 736 (+10) ед,

артиллерийских систем – 796 (+6) ед,

РСЗО – 246 (+0) ед,

средств ПВО – 105 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 186 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) ед,

крылатых ракет – 143 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 610 (+8) ед,

специальной техники – 61 (+0) ед.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 127 дней военных действий
  • В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летнего военнослужащего
  • ОАЭ и Монголия обсудили парламентские связи, — Emirates News Agency


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com