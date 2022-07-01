В Термезе зафиксировали температурный рекорд: +47 градусов

CentralAsia (UZ) - На юге Узбекистана, в городе Термезе аномальная жара побила рекорд 20-летней давности, сообщил специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов.

По данным синоптиков, накануне, 30 июня, температура воздуха в Термезе поднялась до +47 градусов. 20 лет назад, 30 июня 2001 года, рекордный показатель по региону составлял +44,3 градуса.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в регионах Узбекистана наблюдается аномальная жара из-за выноса жаркого воздуха с районов Ирана.