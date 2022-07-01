В Термезе зафиксировали температурный рекорд: +47 градусов

- Узбекистан, погода
- 18:16, 01 июля 2022
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|Продолжение: В Узбекистане зафиксировали абсолютный температурный рекорд - 47,1 градуса тепла
|Предыстория: В Узбекистане в начале июля ожидается от 30 до 45 градусов тепла
CentralAsia (UZ) - На юге Узбекистана, в городе Термезе аномальная жара побила рекорд 20-летней давности, сообщил специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов.
По данным синоптиков, накануне, 30 июня, температура воздуха в Термезе поднялась до +47 градусов. 20 лет назад, 30 июня 2001 года, рекордный показатель по региону составлял +44,3 градуса.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в регионах Узбекистана наблюдается аномальная жара из-за выноса жаркого воздуха с районов Ирана.
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