В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летнего военнослужащего

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане возбуждено уголовное дело в связи со смертью 18-летнего Руслана Гидиралиева, солдата срочной службы в городе Карши.

По данным местных СМИ, со ссылкой на отца погибшего военнослужащего Рината Суалетова, 27 июня в отношении медиков было возбуждено дело по статье 116 ч. 3 УК РУз (причинение смерти по неосторожности, выраженной в ненадлежащем исполнение своих служебных обязанностей), Каршинская военная прокуратура начала предварительное расследование.

Сообщается, что Руслан Гидиралиев скончался в Каршинском военном госпитале через 50 дней после призыва. В предварительном заключении судебно-медицинской экспертизы смерть военнослужащего объяснялась "хронической ишемической болезнью сердца, гипертрофией сердца, кардиосклерозом". Отмечено, что причиной явился "атеросклероз аорты и коронарных сосудов", а в ходе экспертизы у умершего были обнаружены осложнения таких заболеваний, как "острая сердечная и сосудистая недостаточность, отек головного мозга и легких".

Однако родственники погибшего заявили, что не верят заключению экспертизы. По их словам, если бы у Руслана было какое-либо хроническое заболевание, его бы выявили при медицинском осмотре и его бы не призвали.

Отец утверждает, что на теле его сына были следы гематом, но в медицинском свидетельстве о смерти ничего не говорилось о причинах синяков и покраснений на теле погибшего. Родители Руслана считают, что следы гематом могут быть результатом побоев, которые могли стать причиной смерти их сына.