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Глава Сената Узбекистана встретилась с президентом Азербайджана

CentralAsia (UZ) -  В четверг 30 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву. Об этом сообщает «Азертадж».

Танзила Нарбаева передала президенту Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания от Шавката Мирзиёева.

Ильхам Алиев выразил глубокое удовлетворение итогами своего визита в Узбекистан, поблагодарил за оказанное гостеприимство, отметил, что визит был очень содержательным. Он сказал, что, как и было условлено в ходе визита, соответствующим госструктурам даны поручения, для реализации достигнутых договоренностей эти вопросы будут находиться под постоянным контролем.

Коснувшись значения проведенной в Баку конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, Ильхам Алиев подчеркнул важность сотрудничества в рамках этой второй по величине после ООН организации.

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