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«UzAuto Motors» впервые за полгода произвела 160 тысяч автомобилей

CentralAsia (UZ) -  Впервые с начала деятельности АО «UzAuto Motors» за первое полугодие 2022 года было произведено 160 тысяч автомобилей. Таким образом, трудовой коллектив компании выполнил поручение президента Узбекистана, но и установил новый производственный рекорд, сообщили в пресс-службе компании.

В честь него в сборочном цеху был организован торжественный сход с линии 160-тысячного автомобиля.

Генеральный директор АО «UzAuto Motors» Бо Андерссон отметил, что компания в первом полугодии не только произвела рекордное число машин, но и доставила покупателям автомобилей на 72% больше, чем за тот же период прошлого года. Он подчеркнул, что сроки ожидания моделей Lacetti и Cobalt сократились, а ближайшая цель компании - это успешный запуск производства Chevrolet Tracker и Оnix.

В этот день отличившиеся на производстве сотрудники компании были награждены грамотами и ценными призами.

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