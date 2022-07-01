CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространяются видео с протестами в Каракалпакстане. На видео видно, как толпа жителей в Нукусе идет по автомобильной дороге, блокируя движение. Люди выкрикивают лозунги.

Местные блогеры на своих страницах высказывают опасения, что протесты могут перерасти в беспорядки.

«Мне прислали видео с Каракалпакстана и апдейт про пропавшего их активиста и 8 летнего ребёнка вместе с ним. Кто такой злой гений, надоумивший все так провернуть с автономией и изменением Конституции, я не знаю, но все, похоже, слишком далеко заходит. Неясно, правда, случайно или чей-то хитрый план-многоходовочка. Кто там ближе к солнцу, посоветуйте президенту съездить туда. И самому успокоить всех. Наломаем дров не меньше Андижана. У нас, к сожалению, похоже, так и не научились как в шахматах смотреть на три хода вперёд», - пишет блогер и общественный деятель Азиза Умарова.

В комментариях пользователи пишут, что «людей на улицах Нукуса становится все больше». По данным пользователей, протестующие «возмущены взятием Даулетмурада», известного местного активиста.

Ранее сообщалось, что новая редакция проекта Конституции вызвала возмущения в Каракалпакстане.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан», который был вынесен на общественное обсуждение 26 июня, вызвал недовольство среди жителей Каракалпакстана.

Поводом для протестов в социальных сетях стало изъятие в новой редакции Конституции словосочетания «суверенитет» Республики Каракалпакстан и словосочетания «право народа республики на отделение на основе всеобщего референдума».

На новый Telegram-канал, запущенный 26 июня под названием “Қорақалпоғистонликлар конституцияси”(«Конституция Каракалпакстана»), подписались за день более 100 000 подписчиков, которые призывали к массовым акциям протеста. Утром 27 июня жители Нукуса написали, что в городе ограничили доступ к мобильному интернету.

Статья 70 действующей редакции Конституции Узбекистана гласит: "Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан".

Новый проект, который был вынесен на общественное обсуждение 26 июня, предусматривает внесение в эту статью следующих изменений: "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

Автономная Советская Социалистическая Республика Каракалпакстан, входившая в состав РСФСР, в 1936 году была передана Узбекской ССР. 9 января 1992 года Каракалпакская АССР была преобразована в Республику Каракалпакстан и вошла в состав Республики Узбекистан.