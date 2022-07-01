МВД Узбекистана прокомментировало митинги в Нукусе (видео)

CentralAsia (UZ) - В столице Каракалпакстана - Нукусе - сотни граждан собрались 1 июля на территории центрального дехканского рынка. В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, сообщили в МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД РУз, 1 июля, начиная примерно с 15:00 часов, некоторые граждане Каракалпакстана, в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по г.Нукусу , после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению недопустимости нарушений законодательства, а также о рассмотрении обращений граждан в установленном порядке, отметили в МВД РУз.