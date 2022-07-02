Объявлен международный фотоконкурс «Монгольская пейзажная фотография года»

CentralAsia (MNG) - Монгольское общество фотографов-пейзажистов планирует организовать свою первую ежегодную награду «Mongolian landscape photography of the year award - 2022» для международных фотографов, интересующихся монгольскими пейзажами. Фотографы смогут участвовать в трех номинациях фотоконкурса.

Категории

Пейзаж• Дикая природа • Образ жизни

- Одна фотография будет соревноваться в одной категории.

Призовой фонд 40 000 000 ₮

Пейзажная фотография года 10 000 000 ₮

Образ жизни

1 место 5 000 000 тугриков

2 место 3 000 000 тугриков

3 место 2 000 000 тугриков

Пейзаж:

1 место 5 000 000 тугриков

2 место 3 000 000 тугриков

3 место 2 000 000 тугриков

Дикая природа:

1 место 5 000 000 тугриков

2 место 3 000 000 тугриков

3 место 2 000 000 тугриков

Крайний срок: 15 октября 2022 г.

Вы можете отправить свои работы через www.photoawards.mn, там же указаны подробные требования к изображениям. В каждой записи фотограф может представить три фотографии одной категории.

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