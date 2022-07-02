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Объявлен международный фотоконкурс «Монгольская пейзажная фотография года»

CentralAsia (MNG) -  Монгольское общество фотографов-пейзажистов планирует организовать свою первую ежегодную награду «Mongolian landscape photography of the year award - 2022» для международных фотографов, интересующихся монгольскими пейзажами. Фотографы смогут участвовать в трех номинациях фотоконкурса.

Категории

  • Пейзаж• Дикая природа • Образ жизни

- Одна фотография будет соревноваться в одной категории.

Призовой фонд 40 000 000 ₮

Пейзажная фотография года 10 000 000 ₮

Образ жизни

  • 1 место 5 000 000 тугриков
  • 2 место 3 000 000 тугриков
  • 3 место 2 000 000 тугриков

Пейзаж:

  • 1 место 5 000 000 тугриков
  • 2 место 3 000 000 тугриков
  • 3 место 2 000 000 тугриков

Дикая природа:

  • 1 место 5 000 000 тугриков
  • 2 место 3 000 000 тугриков
  • 3 место 2 000 000 тугриков

Крайний срок: 15 октября 2022 г.

Вы можете отправить свои работы через www.photoawards.mn, там же указаны подробные требования к изображениям. В каждой записи фотограф может представить три фотографии одной категории.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
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