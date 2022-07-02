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Пять человек погибли при землетрясении в Иране

CentralAsia (CA) -  В Иране произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Пять человек погибли, 12 пострадали, передает Reuters со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в южной части Ирана. Эпицентр находился в 61 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане. Очаг находился на глубине 10 км.

Центр оценил магнитуду землетрясение в 6, иранские СМИ сообщают, что она достигала 6,1.

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