Пять человек погибли при землетрясении в Иране

CentralAsia (CA) - В Иране произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Пять человек погибли, 12 пострадали, передает Reuters со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в южной части Ирана. Эпицентр находился в 61 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане. Очаг находился на глубине 10 км.

Центр оценил магнитуду землетрясение в 6, иранские СМИ сообщают, что она достигала 6,1.