Монгольская группа The Hu собирается организовать концерт в Метавселенной с компанией АРД

CentralAsia (MNG) - Песня знаменитой рок-группы Монголии The Hu возглавила хит-парад 100 лучших рок песен по версии журнала Билборд (Billboard). В хит-парад вошли только наиболее часто скачиваемые песни из онлайн-магазина компании Apple (iTunes store).

И монгольская группа снова ворвалась в список Билборда, поднявшись на 3-е место чарта Мировых продаж цифровых песен (World Digital Songs Sales).

В июне 2019 года восходящие звезды монгольской музыки выступили с небольшим концертом в посольстве своей страны в Западном Лондоне. Такие мероприятия обычно устраивают дипломаты, перед которыми стоит задача познакомить местную публику с иноземной культурой: приглашенные могут попробовать местные деликатесы, обменяться визитками, даже слегка перебрать со спиртным и пойти домой, узнав что-нибудь новое.

Именно так Classic Rock официально познакомился с группой The Hu из Монголии. Еще в 2018 году они выпустили два видеоклипа: сначала появился широкоэкранный эпос Yuve Yuve Yu, который выглядел как рекламный ролик Совета по туризму Монголии, затем настала очередь столь же эпического, потрясающе снятого клипа Wolf Totem, в котором монгольские воины объединяются с байкерскими бандами западного мира. Но за внешней зрелищностью (а оба мини-фильма действительно зрелищны) стояла музыка, которая привлекла внимание миллионов поклонников и побудила их активно делиться видеоклипами в соцсетях.

Теперь The Hu сотрудничает с финансовой ассоциацией АРД, чтобы провести концерт в Метавселенной.

Партнеры финансовой ассоциации АРД, компании TenGerLeague Media Group, Most Fintech, Grape City, Divers Solutions, iDAX, MetaForce, Ard Beat, Bit Chaos и Монголия DiFi объединили усилия с технологиями и финансами, чтобы устроить первый в мире мета-рок-концерт поклонникам группы The Hu по всему миру.

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