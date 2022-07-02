Глава офиса Зеленского назвал условия Киева для снятия санкций с России

Андрей Ермак

CentralAsia (CA) - В международные гарантии безопасности для Украины должен входить блок о санкциях против России, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова приводятся на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Ермака, блок о санкционной политике должен стать эффективным инструментом для предотвращения новых конфликтов. Он считает, что действие санкций против России будет продолжаться, пока не будут выполнены два условия.

«Во-первых, она [Россия] должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», — сказал Ермак

По его словам, гарантии также должны включать блоки о дальнейшем предоставлении Украине вооружений и боевой техники «без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий»; выстраивание системы договоров, «которые будут предусматривать подробные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины»; ежегодную финансовую помощь для развития оборонного сектора; постоянный механизм оценки угроз безопасности.

«Украина имеет крайне негативный опыт заверений в безопасности в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. «Будапешта-2» не будет», — заключил Ермак.

Киев создал экспертную группу по разработке международных гарантий безопасности для Украины, первое ее заседание состоялось 1 июля. Возглавляют группу Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который был советником бывшего украинского президента Петра Порошенко.