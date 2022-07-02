Зачем властям Узбекистана нужно менять статус Каракалпакстана? Мнение эксперта

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из нового варианта Конституции исключают суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава республики. Каракалпакстан – республика в составе Узбекистана. В действующей Конституции есть раздел 17, целиком посвященный этому региону. Два основных тезиса раздела гласят, что Каракалпакстан – это суверенная республика и что народ этой республики имеет право на отделение от Узбекистана на основе всеобщего референдума жителей Каракалпакстана. Именно эти пункты из новой редакции Конституции изъяли, что вызвало возмущение жителей региона, передает «Настоявшее время».

Узбекистанский политолог Рафаэль Саттаров в эфире программы «Азия» поясняет, почему власти Узбекистана хотят изменить статус Каракалпакской республики.

— Зачем властям Узбекистана нужно менять статус Каракалпакской республики?

— В изменении Конституции тема Каракалпакстана вообще не занимала приоритетное место. Цель данных изменений заключалась в следующем: первое – обнулить президентские сроки Шавката Мирзиёева. Второе – ввести в эту Конституцию новые слова узбекского новояза, такие как «новый Узбекистан», insoni qadri [с узбекского человеческое достоинство], работа по системе «махаллабай» [внедренная в 2021 году система по снижению бедности за счет развития семейного бизнеса]. Это новые термины на узбекском языке, которые вошли в оборот благодаря Шавкату Мирзиёеву. Поэтому цель была – только обнулить [срок] и ввести его представление о будущем Узбекистане. Это должна была быть мирзиёевская Конституция по типу брежневской Конституции в Советском Союзе. Она должна была остаться в истории Узбекистана как показатель прогресса и реформ Шавката Мирзиёева.

— Но параллельно решили по-тихому как-то изменить статус Каракалпакстана?

— Да, именно. Как раз появилась когорта политиков и идеологов в администрации президента, в силовом аппарате, которые очень сильно верят, что автономия равна сепаратизму, а демократия равна легализации ЛГБТ. Конечно же, это противоречиво, но именно это представление, к сожалению, царит у многих представителей властных и несиловых структур Узбекистана. Они очень сильно верят, что рано или поздно Кремль будет использовать пример или кейс Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии и в центральноазиатском направлении. И, к сожалению, они и хотели по-тихому сунуть [тему Каракалпакстана] во время больших дискуссий, потому что рассчитывали на то, что не будет таких огромных дискуссий и такого эмоционального накала со стороны каракалпакского населения.

— Но дискуссия, как мы видим, сразу резко вспыхнула. Как вы думаете, власти понимают, что изменение статуса – это мина замедленного действия или, может быть, даже не замедленного действия, если учесть то, как сейчас жители Каракалпакстана болезненно реагируют на поправки?

— К сожалению, я думаю, это представление отсутствует. Это же не первые изменения в Конституции Узбекистана, не первое обнуление сроков президента. В более жесткие времена эпохи Каримова вообще не касались темы Каракалпакстана: тогда вообще изменения вносились сугубо в главы, где присутствовали формулировки о президентских сроках, когда нужно было обнулять, или же когда нужно было перетасовывать те или иные властные полномочия: из кабинета министров в сторону парламента и так далее. Но тема Каракалпакстана или тема территориальных изменений никогда не затрагивались. Почему именно в данный момент и таким образом они попытались внести эту формулировку – меня это тоже удивляет. Расчет, наверное, был на то, что никто не заметит, все и так примут как данность.

— Если власти все же решат внести поправки по Каракалпакстану, какие последствия могут быть для страны? Самые оптимистичные и самые пессимистичные?

— Я начну с самого пессимистичного. Я не верю в кровопролитие, но, к сожалению, в будущем это местами будет напоминать ситуацию в Турции: отношения турок и курдов. Вроде они в одной стране, исповедуют одну религию, исповедуют одни и те же ценности, но это очень заметно даже за рубежом: между ними нет никакого доверия. Даже учась в каких-то либеральных программах Запада, они все равно находятся во враждебных кругах. Я, к сожалению, думаю, что такие необдуманные шаги в будущем если не приведут к кровопролитию – дай бог, чтобы не привели, – но, к сожалению, могут привести к какому-то недоверию, как у курдов и турок в Турции.