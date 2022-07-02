Число заражений оспой обезьян в Европе утроилось за последние 2 недели, - ВОЗ

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - Число заражений оспой обезьян в Европейском регионе за последние две недели выросло в три раза и превысило 4,5 тыс. случаев, необходимы срочные меры для борьбы с распространением инфекции, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет Associated Press.

По его словам, на Европу приходится почти 90% всех заражений оспой обезьян, зарегистрированных в мире.

«Со времени моего последнего выступления 15 июня о случаях заболевания оспой обезьян сообщили шесть новых стран и районов - в общей сложности 31, - причем число новых случаев за тот же период утроилось и превысило 4500 лабораторно подтвержденных случаев по всему региону», - говорится в заявлении Клюге.

Он добавил, что большинство заражений зарегистрировано среди людей в возрасте от 21 года до 40 лет, 99% из них – мужчины, большинство из которых имели половые контакты с мужчинами.

По данным главы регионального бюро ВОЗ, около 10% пациентов были госпитализированы либо для лечения, либо в целях изоляции, а один пациент был помещен в отделение интенсивной терапии. Он подчеркнул, к настоящему моменту ВОЗ не получала данных о смертельных исходах.

В связи с распространением оспы обезьян Клюге призвал государства принять срочные и скоординированные меры. В частности, он заявил о необходимости оперативно расширить масштабы эпиднадзора за инфекцией, включая секвенирование, и получить возможность диагностировать болезнь и реагировать на нее.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ранее признал «чрезвычайный характер» вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.