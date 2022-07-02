Власти Каракалпакстана назвали митинги против поправок в Конституцию попыткой захвата власти

CentralAsia (CA) - Жокаргы Кенес, Совет министров и Министерство внутренних дел Каракалпакстана опубликовали заявление о том, что в Нукусе 1 июля произошла «попытка захвата органов государственного управления».

По официальной версии, некие «организаторы беспорядков» собрали людей на столичной площади перед административными зданиями.

«Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане», — говорится на сайте Жокаргы Кенеса.

При этом, утверждают власти, «отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа» пытались повлиять на развитие ситуации информационными вбросами и искажением событий.

Как стало известно из заявления МВД, силовики разогнали протестующих, «организаторы массовых беспорядков» были задержаны, в их отношении ведется расследование.

Издание «Хук» в телеграм-канале сообщило, что вечером 1 июля часть митингующих действительно направилась к зданию Жокаргы Кенеса. Отряд особого назначения МВД разгонял людей водометами, слезоточивым газом, резиновыми пулями, дымовыми шашками.

Нет официальных данных о погибших и пострадавших.