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В Узбекистане разработан новый препарат для лечения коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Фармацевтический институт образования и исследований разработал новый препарат для лечения коронавируса «Антиковир», сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининноваций страны.

Препарат создан на основе биотехнологического и химического синтеза природного и минерального источников.

Клинические и доклинические исследования показали, что «Антиковир» препятствует проникновению коронавируса в клетки с последующим их поражением и обладает иммуномодулирующим действием, направленным на повышение гуморального иммунитета.

Компоненты препарата оказывают антикоагулянтное, антиоксидантное, цитопротекторное, иммуномодулирующее действие, а также обеспечивают антибактериальную и противовирусную активность. Клинические исследования свидетельствуют о высокой эффективности препарата у 92% больных, и в исследуемой группе не было отмечено нежелательных побочных эффектов.

Препарат рекомендуется для лечения и профилактики коронавирусной инфекции и постковидного синдрома.

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