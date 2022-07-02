В Узбекистане разработан новый препарат для лечения коронавируса

CentralAsia (UZ) - Фармацевтический институт образования и исследований разработал новый препарат для лечения коронавируса «Антиковир», сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининноваций страны.

Препарат создан на основе биотехнологического и химического синтеза природного и минерального источников.

Клинические и доклинические исследования показали, что «Антиковир» препятствует проникновению коронавируса в клетки с последующим их поражением и обладает иммуномодулирующим действием, направленным на повышение гуморального иммунитета.

Компоненты препарата оказывают антикоагулянтное, антиоксидантное, цитопротекторное, иммуномодулирующее действие, а также обеспечивают антибактериальную и противовирусную активность. Клинические исследования свидетельствуют о высокой эффективности препарата у 92% больных, и в исследуемой группе не было отмечено нежелательных побочных эффектов.

Препарат рекомендуется для лечения и профилактики коронавирусной инфекции и постковидного синдрома.