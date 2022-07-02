В Узбекистане Курбан хайит будет отмечаться 9 июля

CentralAsia (UZ) - Первый день Курбан хайита в Узбекистане выпадает на 9 июля (суббота) — эта дата объявлена выходным днём. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 1 июля, сообщило Министерство юстиции.

Таким образом, узбекистанцы будут отдыхать четыре дня подряд — с субботы 9 июля по вторник 12 июля:

9 июля, суббота — праздник Курбан-Байрам;

10 июля, воскресенье — выходной день;

11 июля, понедельник — дополнительный выходной день для всех работников;

12 июля, вторник — дополнительный выходной для работающих 6-дневную рабочую неделю и перенесённый выходной с 16 июля, субботы для 5-дневной рабочей недели.