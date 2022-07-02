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Узбекистан закрыл пункт пропуска в Каракалпакстане на границе с Казахстаном
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CentralAsia (KZ) -  Ситуация в Каракалпакстане, где с пятницы идут протесты по поводу поправок в Конституции Узбекистана, отразилась на казахстанско-узбекской границе. Сегодня, 2 июля стало известно, что закрыт пункт пропуска в Каракалпакстане, сообщает Orda.kz. со ссылкой на КНБ Казахстана.

«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу». В этой связи граждан, пересекающих Государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты», — сообщили в пресс-службе пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана в субботу, пообещав о возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщить дополнительно.

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