экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане из-за кишечной палочки на водохранилище Сайран спускают воду

CentralAsia (KZ) -  Санэпидемиологи Алматы после результатов проб воды решили слить всю воду на водохранилище Сайран. Там выявили превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек, передает КазТАГ.

«Для определения источника загрязнения и принятия соответствующих мер создана рабочая комиссия из числа специалистов районных акиматов (Алмалинский, Ауэзовский), Департамента полиции, районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля, ДЧС и экологов. Согласно информации ДСЭК, на данном этапе дополнительные специальные методы биологической и химической очистки дна водохранилища не требуется», — уточнили в ДЧС.

Предполагается, что полный спуск воды займет около 2-3 дней. Поэтому ДЧС просит алматинцев и гостей города воздержаться от купания в ближайшие дни. Уточняется, что Сайран наполнят водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Глава Сената Узбекистана встретилась с президентом Азербайджана
  • Монгольская группа The Hu собирается организовать концерт в Метавселенной с компанией АРД
  • Власти Каракалпакстана назвали митинги против поправок в Конституцию попыткой захвата власти


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com