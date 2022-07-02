В Казахстане из-за кишечной палочки на водохранилище Сайран спускают воду

CentralAsia (KZ) - Санэпидемиологи Алматы после результатов проб воды решили слить всю воду на водохранилище Сайран. Там выявили превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек, передает КазТАГ.

«Для определения источника загрязнения и принятия соответствующих мер создана рабочая комиссия из числа специалистов районных акиматов (Алмалинский, Ауэзовский), Департамента полиции, районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля, ДЧС и экологов. Согласно информации ДСЭК, на данном этапе дополнительные специальные методы биологической и химической очистки дна водохранилища не требуется», — уточнили в ДЧС.

Предполагается, что полный спуск воды займет около 2-3 дней. Поэтому ДЧС просит алматинцев и гостей города воздержаться от купания в ближайшие дни. Уточняется, что Сайран наполнят водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии.

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