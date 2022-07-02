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На северо-западе Узбекистана задержали организаторов беспорядков

CentralAsia (UZ) -  В Республике Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана задержаны возможные организаторы беспорядков, они обвиняются в попытке захватить органы власти региона. Об этом говорится в заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.

«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», — говорится в сообщении ведомств. По данным властей страны, группа задержанных «организовала противозаконные действия с целью захвата органов государственного управления Каракалпакстана». Их собираются привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1 июня массовые протесты прошли в Каракалпакии из-за поправок в законы страны, которые могут лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Кыргызской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она оказалась в составе Узбекистана, но имела относительную самостоятельность.

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