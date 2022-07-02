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Россия отменила запрет на въезд 47 тыс. граждан Кыргызстана

CentralAsia (KG) -  МИД Кыргызстана сообщил, что Россия сняла ограничение на въезд около 47 тыс. кыргызских граждан. Им было запрещено приезжать в Россию из-за того, что они совершили на ее территории «мелкие административные правонарушения». Какие именно — не уточняется.

Это решение было принято по итогам прошедших в мае переговоров России и Кыргызстана на высоком уровне, уточнили в МИД. В списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, остаются около 35 тыс. граждан Кыргызстана.

В МИД напомнили, что граждане Кыргызстана могут проверить свой статус на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России в сервисе «Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России».

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