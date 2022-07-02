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США выделят Украине новый пакет помощи на $820 млн

CentralAsia (CA) -  Пентагон подтвердил, что американская сторона в ближайшее время намерена выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $820 млн. В него войдут два зенитных ракетных комплекса NASAMS, боеприпасы к поставленным ранее реактивным системам залпового огня HIMARS, а также 150 тыс. артиллерийских снарядов и контрбатарейные радары.

«Это (меры поддержки) включают в себя разрешение президента на выделение помощи в сфере безопасности на сумму до $50 млн, а также $770 млн из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI)»,— пояснил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл (официальное заявление Минобороны США доступно на сайте ведомства). Он уточнил, что с момента прихода к власти президента Джо Байдена США выделили Украине около $7,6 млрд финансовой и военной помощи.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские власти в ближайшее время выделят Украине €1 млрд из анонсированного ранее пакета финансовой поддержки страны. О планах выделения финансовой поддержки украинской стороны, по данным Reuters, сегодня также сообщал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

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