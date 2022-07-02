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В больницы Ашхабада поступили сотни пострадавших от жары на концертах к юбилею Гурбангулы Бердымухамедова, - «Хроники Туркменистана»

CentralAsia (TM) -  В больницах Ашхабада пациентов, лечение которых подходит к концу, просят завершить его дома, чтобы освободить места для пострадавших от жары людей, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

28-29 июня за медицинской помощью обращались сотни студентов, работников бюджетных учреждений, артистов и музыкантов, привлеченных к массовым мероприятиям в связи с юбилеем экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, десятки из них доставлены в больницы и находятся в тяжелом состоянии или средней тяжести.

Много пострадавших было доставлено в медучреждения с мест, где проходили праздничные мероприятия – в районе Безмеина и у Белой юрты под Ашхабадом (там 28 и 29 числа проходили концерты с участием зарубежных звезд).

Несмотря на то, что температура воздуха в эти дни доходила до 47 градусов, а в некоторых регионах страны даже до 48,5 градусов, ни в столице, ни в регионах власти не стали отменять массовые мероприятия.

Автомобили скорой помощи не справлялись с нагрузкой, а водовозы – с возложенными на них обязанностями.

Жара в стране усиливается и врачи жалуются на недостаточное количество мест даже в Ашхабаде, не говоря уже о регионах.

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