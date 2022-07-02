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Конституционная комиссия Узбекистана следит за ситуацией в Каракалпакстане, — член комиссии
Одилжон Тожиев
Одилжон Тожиев

CentralAsia (UZ) -  Вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, пресс-секретарь конституционной комиссии по реформе Конституции Одилжон Тожиев опубликовал заявление по ситуации в Каракалпакстане, где 1 июля прошли массовые демонстрации.

«Члены конституционной комиссии внимательно следят за ситуацией, анализируют мнения, озвучиваемые в сети», — сообщил он.

«Группа популистов, надеясь, что провокационные действия дадут результат, ударилась в лозунги и призвала людей выйти на улицы», — отметил депутат.

«Подчёркиваем, что представленный конституционной комиссией законопроект в конечном итоге станет выражением устремлений и чаяний народа Узбекистана, в том числе каракалпаков. Провокаторы, пытавшиеся вызвать массовые беспорядки, не представляют общего мнения каракалпакского народа», — заявил он.

«Документ не обсуждается в узком кругу, проводится общественное обсуждение, — подчеркнул вице-спикер. — Сам этот факт показывает, что политика открытости государства в каждом вопросе учитывает мнение народа. Я могу привести десятки примеров, к каким последствиям может привести превращение демократии и открытости в массовые беспорядки. Но я думаю, вы и так всё это чувствуете».

Одилжон Тожиев заверил, что конституционная комиссия выразит официальное отношение по этой ситуации. «Пока же коротко можем сказать одно: ресурсы провокаторов — это не трибуны и дискуссионные площадки, выражающие мнение народа. Мы всё отчетливее понимаем, что к этой ситуации нужно отнестись более серьезно», — заявил вице-спикер нижней палаты парламента.

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