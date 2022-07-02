Запуск ракеты-носителя «Союз-5» может быть задержан из-за Казахстана, – глава Роскосмоса

CentralAsia (KZ) - Первый пуск перспективной ракеты-носителя «Союз-5», который был запланирован на конец 2023 года, может быть перенесен на 2024 год. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, заявив, что такая задержка может возникнуть, если казахстанская сторона не успеет выполнить свою часть работ по проекту «Байтерек», передает ТАСС.

«Ракета будет готова к концу 2023 года, как мы и планировали. Если казахстанская сторона задерживает часть своих работ, это означает, что пуск уйдет на 2024 год», - заявил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, работы по созданию ракеты развернуты, сейчас проходят динамические и статические испытания топливных баков, отдельных систем.

«Российская сторона [на сумму] в размере более 60 млрд рублей, (если не ошибаюсь, 61,2 млрд) финансирует создание нового ракетно-космического комплекса «Союз-5» повышенного среднего класса», - добавил он.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М» для модернизации.

Во вторник министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что сроки начала строительства немного сдвигаются.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК «Зенит-М». Россия разрабатывает ракету «Союз-5», которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт».

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