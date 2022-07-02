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Мирзиёев после протестов предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана в Конституции страны
Предыстория: Шавкат Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел в Нукус, столицу автономии Каракалпакстан, где проходят протесты из-за поправок в конституцию, предполагающих отмену суверенитета региона. На встрече с депутатами местного парламента Мирзиёев предложил вычеркнуть из предложенных поправок положение об отмене суверенитета Каракалпакстана.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан»,— сказано в сообщении пресс-службы президента.

1 июля в Каракалпакстане начались протесты после того, как власти Узбекистана опубликовали проект новой конституции страны. Власти региона назвали протесты «попыткой захвата органов государственного управления».

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