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В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение

CentralAsia (UZ) -  Указом президента Шавката Мирзиеева в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.

Согласно указу, ЧП будет действовать в период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года.

В период чрезвычайного положения будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.

Главой комендатуры назначен командующий Национальной гвардии Рустам Джураев.

Въезд и выезд из Республики Каракалпакстан ограничены. Все массовые мероприятия запрещены.

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