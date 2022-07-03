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В Каракалпакстане введут ограничения и привлекут силы Минобороны

CentralAsia (UZ) -  Согласно Конституционному закону о чрезвычайном положение на территории Каракалпакстана введут временные ограничения.

Будет усилена охрана общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Кроме того, предуcматриваетcя ограничение движения транспортных средств; обеспечение проведение личного досмотра физических лиц, проверки документов, удостоверяющих их личность, досмотр вещей и транспортных средств; ограничение въезда и выезда из Каракалпакстана; запрещается проведение мирный собраний, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий; запрещается забастовка и другие действия, направленные на приостановку деятельности юридических лиц; запрещается реализации оружия, боевых припасов к нему, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ; обеспечение временного изъятие у граждан оружия и боевых припасов, у организаций — оружия и боевых припасов к нему, специальных средств и ядовитых веществ, а также боевой и учебно-боевой военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Также введется особый режим оборот лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства и их аналоги, психотропные и сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной продукции.

На ряду с этим согласно статье 23 конституционного закона о чрезвычайном положении, в дополнение к силам и средствам, указанным выше, для поддержания режима чрезвычайного положения на въезде и выезде из Каракалпакстана привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана.

Минобороны привлекается для выполнения следующих задач:

  • поддержание особого режима въезда на территорию, где введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;
  • охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
  • разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники;
  • участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;
  • участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также спасении жизни людей в составе сил Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане введут режим ЧП. Приказ поступил от президента.

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