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В Каракалпакии разослали СМС о сохранении суверенитета республики

CentralAsia (UZ) -  Абоненты мобильных операторов Узбекистана, зарегистрированные в Каракалпакстане, ночью получили SMS-сообщение на узбекском и каракалпакском языках о том, что статьи 70−75 Конституции о статусе Каракалпакстана останутся в текущей редакции и не будут меняться. Об этом «Газете.uz» сообщили жители Нукуса, информацию подтвердили представители мобильных операторов.

В республике по-прежнему ограничен доступ в интернет. Многие жители сообщили, что увидели SMS только утром.

О том, что указанные статьи Основного закона менять не будут, накануне заявил президент Шавкат Мирзиёев, прибывший в Нукус на фоне волнений. На совещании в Жокаргы Кенесе президент сказал: «Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена».

Мобильный интернет в регионе практически недоступен с прошлых выходных, когда стало известно о проекте поправок. К концу текущей недели перестал работать и стационарный интернет. Из-за этого не работают терминалы по приёму оплаты, в магазинах дают продукты в долг, записывая данные покупателей в тетради. Телефонная связь и SMS при этом работают.

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