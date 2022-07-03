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Умер создатель облика Чебурашки Леонид Шварцман

CentralAsia (CA) -  Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.

Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», - сказал Капков.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многие другие.

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