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Власти Узбекистана заявили о стабилизации ситуации в Каракалпакстане
Предыстория: Шавкат Мирзиёев вновь вылетел в Каракалпакстан

CentralAsia (UZ) -  После вчерашнего обращения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В настоящее время Шавкат Мирзиёев находится в городе Нукусе республики Каракалпакстан.

Глава Узбекистана, вновь прибывший в воскресенье в Нукус, провёл видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. В это время в республике вновь заработал интернет, но примерно через 20 минут он снова стал недоступен.

«Хокимы и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло», — говорится в сообщении.

С воскресенья, 3 июля на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение. Комендант территории — руководитель Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев — дал отчёт о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль, отмечается в сообщении.

На совещании присутствовал также министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов и другие официальные лица.

Позже президент посетил махаллю «Жекетерек» Нукуса и встретился с жителями, сообщила прес-служба главы государства.

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