Шойгу доложил Путину о взятии под контроль территории ЛНР

CentralAsia (CA) - Российские войска «освободили» Луганскую народную республику, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщило Минобороны России.

«Сегодня 3 июля 2022 г. министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны сообщил президенту о взятии под контроль российскими силами Лисичанска — города-спутника Северодонецка и близлежащих населенных пунктов, самые крупные из них — город Новодружеск, поселки Белогоровка и Малорязанцево, а также село Белая гора, отмечается в сообщении. Общая площадь освобожденных территорий составляет 182 кв. км., сообщил Шойгу.

Северодонецк (с 2014 года был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска) и Лисичанск оставались двумя крупными городами в границах ЛНР, которые находились под контролем Киева. 25 июня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Северодонецка, а 3 июля — о полном окружении Лисичанска и боях в нем. При этом накануне о взятии под контроль Лисичанска говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.