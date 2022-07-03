МИД Казахстана прокомментировало события в Узбекистане

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало последние события в Узбекистане.

«Узбекистан - братское государство, надежный союзник и стратегический партнёр Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране.

Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан.

Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие.

Казахстан твёрдо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе Договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнёрстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года», - говорится в сообщении.

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