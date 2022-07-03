Некоторые силы пытаются дестабилизировать ситуацию в Узбекистане, - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Некоторые злонамеренные силы пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в Узбекистане, выбрав путь агрессии и насилия под предлогом протеста против конституционных реформ. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с Джокоргским Советом Республики Каракалпакстан.

«Используя отработанные технологии распространения фейковой информации и социальные сети, деструктивные силы преследуют конкретную цель и вовлекают граждан в деятельность, нарушающую Конституцию. Их главная цель — дестабилизировать общество, подорвать доверие к проводимой нашим государством политике созидания, подорвать территориальную целостность Узбекистана», - сказал глава государства.

Он напомнил, что 1 июля в городе Нукус группа лиц, прикрываясь лживыми лозунгами, завоевала доверие граждан, ввела их в заблуждение, не подчинилась законным требованиям властей, устроила хаос, попыталась захватить здания местных органов государственной власти.

«2 июля 2022 года они продолжили деструктивные действия на центральных улицах административного центра республики, игнорируя требования о прекращении акций, направленных на нарушение общественного порядка. Кроме того, некоторые лица, принимавшие участие в беспорядках, пытались вызвать столкновения с правоохранителями, насильственно вторгались на охраняемые территории, забрасывали здания камнями и различными предметами», - сказал Мирзиеев.

Он отметил ущерб, который был нанесен городу, и наличие пострадавших как среди местных жителей, так и среди сотрудников правоохранительных органов.