«Судьба Каракалпакстана – это судьба Узбекистана». О чем говорил Мирзиеев на встрече в Нукусе

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с депутатами, ветеранами и активом Джокоргского Совета Республики Каракалпакстан.

В своем выступлении он сказал:

«Сегодня я хотел бы обратиться ко всем людям, небезразличным к судьбе и будущему нашей Родины, к миру и стабильности на нашей благодатной земле. Каждый из нас, все граждане Узбекистана, с глубокой болью и страданием воспринимает тревожные события в Республике Каракалпакстан.

Как известно, в нашей стране продолжается важный политический процесс — общественное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Конституционные реформы направлены на дальнейшее социально-политическое и экономическое развитие нашей страны, укрепление прав и свобод граждан, реализацию на практике благородной идеи «за человеческое достоинство».

Несмотря на созданные условия для свободного выражения гражданами своего мнения и воли на основе демократических принципов и правовых норм, некоторые злонамеренные силы пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в Узбекистане, выбрав путь агрессии и насилия под предлогом протеста против конституционных реформ.

Используя отработанные технологии распространения фейковой информации и социальные сети, деструктивные силы преследуют конкретную цель и вовлекают граждан в деятельность, нарушающую Конституцию. Их главная цель — дестабилизировать общество, подорвать доверие к проводимой нашим государством политике созидания, подорвать территориальную целостность Узбекистана.

Как сообщалось ранее, 1 июля 2022 года в городе Нукус группа лиц, прикрываясь лживыми лозунгами, завоевала доверие граждан, ввела их в заблуждение, не подчинилась законным требованиям властей, устроила хаос, попыталась захватить здания местных органов государственной власти.

2 июля 2022 года они продолжили деструктивные действия на центральных улицах административного центра республики, игнорируя требования о прекращении акций, направленных на нарушение общественного порядка.

Кроме того, некоторые лица, принимавшие участие в беспорядках, пытались вызвать столкновения с правоохранителями, насильственно вторгались на охраняемые территории, забрасывали здания камнями и различными предметами.

Во время марша по городу они нанесли значительный ущерб объектам инфраструктуры. Они разбили окна зданий и устроили пожары. Несколько групп попытались захватить здания Нукусского городского управления внутренних дел и Управления национальной гвардии с целью получения оружия.

Воспользовавшись своим численным преимуществом, эти люди напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избив их и нанеся тяжелые травмы. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

В соответствии с Конституцией нашей страны и законом Республики Узбекистан «О чрезвычайном положении», в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка, я подписал указ «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан» с 3 июля по 2 августа. Уверен, что в ходе реализации указа многонациональный народ Каракалпакстана объединится и мобилизует все свои силы и возможности для обеспечения мира и стабильности, согласия между гражданами, которые являются основой развития и процветания нашей страны.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан» озвучен и находится на общественном обсуждении. Он будет изменяться и улучшаться только на основе предложений и мнений жителей Узбекистана.

После этого этот проект будет вынесен на референдум Республики Узбекистан, и наши граждане выразят свою волю путем свободного голосования. Только после этого изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан приобретут юридическую силу.

Такой подход полностью соответствует принципу, что «единственным источником и автором Конституции является народ». Только тогда каждый соотечественник сможет с гордостью сказать: «Новая Конституция Узбекистана — моя Конституция».

Процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию продолжается. На основании изучения мнений, высказанных населением Каракалпакстана, на встрече, проведенной с депутатами Джокорг Кенеса, нашей уважаемой интеллигенцией и активом Каракалпакстана, я предложил оставить статьи 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан о правовом положении Республики Каракалпакстан в их действующей редакции. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.

Уважаемые депутаты и жители Каракалпакстана!

Известно, что в последующие годы вместе с вами мы провели масштабную созидательную работу по социально-экономическому и культурно-инновационному развитию Каракалпакстана. Их практические результаты сегодня ощущают в своей жизни все, кто живет в этой стране.

За последние пять лет в местный бюджет области направлено около 11 трлн сумов. Последовательно реализуются важные программы социальной защиты населения. Прилагаются большие усилия для сокращения бедности. В частности, он входит в «железную тетрадь». Оказана материальная помощь около 65 000 семей, 17 000 семей, имеющих инвалидов с детства до 16 лет, 17 000 семей, потерявших кормильца.

Только к концу 2020 года валовой доход на душу населения в Каракалпакстане увеличился в 3 раза.

За последние пять лет объем строительных работ увеличился в 3,5 раза. Запущены десятки новых производств, современные агрокластеры, совместные предприятия. В республике построены, реконструированы и отремонтированы тысячи новых объектов. В частности, сданы в эксплуатацию многие детские сады, общеобразовательные и специализированные школы, вузы, объекты здравоохранения, науки, культуры и спорта.

Охват дошкольными учреждениями детей детсадовского возраста увеличился с 32 процентов в 2017 году до 75 процентов.

В рамках программ «Благополучное село» и «Благополучная махалля» в Республике Каракалпакстан проводятся масштабные работы по развитию социальной инфраструктуры, обеспечению населения электроэнергией, природным газом, питьевой водой, улучшению состояния оросительных и мелиоративных сетей.

Ведется активная работа по охране и восстановлению экологической системы Приаралья, а также по устойчивому социально-экономическому развитию региона. В частности, Мойнак, когда-то попавший в беспомощное положение, сегодня приобрел совершенно новый вид и стал одним из современных стремительно развивающихся районов.

На высохшей части моря созданы зеленые насаждения на площади 1 733 000 га. Разрабатывается пятилетняя национальная программа восстановления флоры и фауны архипелага. Впервые вопрос развития островного региона стал приоритетом государственной политики. Мы всегда привлекали внимание мировой общественности к проблеме острова с высоких международных трибун

С полной уверенностью говорю, что позитивные изменения, реализуемые в Каракалпакстане, обязательно будут и впредь продолжены последовательными темпами. Потому что судьба Каракалпакстана – это судьба Узбекистана, счастье и благополучие каракалпакского народа – это счастье и благополучие всего узбекского народа.

Я верю в мудрость каракалпакского народа, пережившего жизненные испытания, и призываю его поступать мудро, не поддаваться на различные, в том числе злонамеренные приглашения и действия из-за рубежа, и не становиться их жертвами. Любые действия, поощряющие сепаратизм, массовые беспорядки, насильственное сопротивление властям, будут пресекаться строго в соответствии с действующим законодательством, а виновные понесут неотвратимое наказание.

Уверен, что трудолюбивый, мудрый, благородный и толерантный народ Каракалпакстана и впредь будет дорожить священными ценностями, основанными на единстве и целостности судеб узбекского и каракалпакского народов, а также единстве народа.

События призывают нас быть более бдительными и чуткими. Сегодня для сохранения мира и спокойствия в нашем родном Узбекистане, для обеспечения светлого будущего наших детей и внуков как никогда нужны сильная воля, сплоченность и единодушие.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем нашим соотечественникам, нашим дорогим отцам и матерям, дорогим братьям и сестрам, дорогим детям, считающим Узбекистан своей Родиной.

Не секрет, что в различных регионах мира нарастают такие угрозы, как жесткая конкуренция, межэтнические и межрелигиозные конфликты, сепаратизм, национализм, радикализм.

В такой опасной ситуации укрепление дружбы и солидарности между людьми разных национальностей и вероисповеданий, проживающих в нашей стране, обеспечение стабильного и устойчивого развития на нашей прекрасной земле, повышение творческого потенциала нашего народа и его уверенности в завтрашнем дне является не только долгом всех нас, в первую очередь руководителей и чиновников, но и священный человеческий долг.

Только так мы сможем адекватно ответить на все угрозы и опасности современности, создать прочный иммунитет против различных деструктивных идей в нашем обществе, прежде всего в сердцах нашей молодежи, и добиться более эффективных результатов, не возвращаясь на путь демократические реформы, избранные волей нашего народа.

Уважаемые соотечественники!

Родина одна для всех нас. Нас объединяет одна великая цель. Если он есть, то это означает мир в нашей стране, развитие нашей страны и благополучие нашего народа. Мы обязательно вместе построим Новый Узбекистан и Новый Каракалпакстан.

Верю, что наш решительный и благородный народ, мужественно преодолевший многие непростые испытания истории на протяжении своей жизни, обязательно добьется таких великих целей», - сказал он.

После встречи в Жокаргы Кенесе Шавкат Мирзиёев посетил сход граждан аула Саманбай в Нукусском районе и встретился со старейшинами и махаллинскими активистами.