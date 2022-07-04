Затерянная гробница Чингисхана прячется у всех на виду?

CentralAsia (MNG) - Рождение Чингисхана, основателя Монгольской империи и одного из самых успешных завоевателей в истории, окутано тайной. В «Истории юаней», написанной по заказу китайской династии Мин, говорится, что Чингисхан родился в 1162 году, а в «Сокровенное сказание монголов», написанной для семьи Хаан анонимным автором, подразумевается, что он родился намного раньше.

Еще более загадочными, чем его рождение, являются обстоятельства его смерти. Мы знаем, что его смерть произошла в 1227 году, но мы не знаем причины. Некоторые источники говорят, что хан ханов умер в результате травм, полученных им после падения с лошади. Другие утверждают, что он умер от малярии или не смог оправиться от ранения стрелой в колено.

То же самое касается и места его последнего упокоения. Почти каждый исторический документ или устное предание рассказывает другую историю. Однако все они сходятся во мнении, что тело Чингисхана было захоронено где-то в Монголии и что следы его могилы были стерты его ближайшими приближенными, которые, возможно, были убиты, чтобы сохранить тайну своего господина.

До сих пор гробница Чингисхана так и не найдена. Когда это произойдет, оно войдет в число величайших археологических открытий всех времен — наравне со свитками Мертвого моря и терракотовой армией императора Цинь Шихуанди. Как написал швейцарский исследователь Кристоф Баумер в своей книге «Следы в пустыне», гробница также поможет нам понять монгольскую религию и социальную иерархию.

Подсказки Марко Поло

Поиск места последнего упокоения Чингисхана начинается с нескольких современных источников. Интересно, что во многих наиболее авторитетных источниках о жизни Чингисхана почти ничего не упоминается о его смерти. В «Сокровенном сказание монголов», старейшем известном документе, написанном на монгольском языке, просто говорится, что в 1227 году Чингисхан «вознесся на небо».

Персидский летописец Мохаммед ал-Джурджани, которого цитирует Баумер, нам больше полезен. Он писал, что «есть у монголов обычай выкапывать подземную камеру для умершего правителя. Пол устлан коврами, на которые ставят трон… После того, как тело посажено на трон, ночью гроб засыпают».

След продолжается с Марко Поло, который провел несколько лет в компании наследника Чингисхана и возможного преемника Хубилай-хана. В «Путешествии Марко Поло» венецианский купец замечает: «Существовало неизменное обыкновение, чтобы всех великих ханов… несли для погребения на некую высокую гору, называемую Алтаем».

Даже Хубилай-хан не знал, где находится гробница Чингисхана, и не зря. Согласно устным преданиям, рабы и солдаты, присутствовавшие на похоронах хана, были убиты, чтобы сохранить в тайне место его упокоения. Эту традицию продолжил предшественник Хубилай-хана Мөнх-хан, чьи слуги, как говорит Поло, убивали всех, кто пересекался с процессией.

Смерть Чингисхана

Мы могли бы узнать больше о гробнице Чингисхана, внимательно изучив обстоятельства его смерти. Когда он умер, хан вел войну против тангутов на северо-западе Китая. Это, по словам историка Фрэнка Маклинна, автора книги «Чингисхан: человек, покоривший мир», затруднило бы доставку его тела обратно в Монголию — путь длиной 311 миль.

Маклинн предполагает, что гробница Чингисхана может быть расположена где-то на северо-западе Китая, возможно, в районе Ордоса. Эту гипотезу подтверждают две монгольские летописи: Алтан Товч (1604 г.) и Эрдэнийн Товч (1662 г.). Первый предполагает, что гроб Чингисхана был пуст, когда он прибыл в Монголию; последний говорит, что его палатка и одежда были закопаны в Ордосе.

Другой биограф Чингисхана, Пол Лококо-младший, утверждает, что гробница Чингисхана определенно находится в Монголии. Согласно источникам Лококо, «были приняты меры, чтобы похоронить хана вдоль реки Онон возле священной горы». Этой «священной горой» может быть Бурхан-Халдун, который также считается родиной хана.

священная гора Бурхан-Халдун в Монголии

Бурхан-Халдун в настоящее время находится на территории строго охраняемой территории Хан-Хэнтий, региона страны, который монгольское правительство определило как объект охраны дикой природы и религиозного наследия. Этот район в значительной степени недоступен для туристов и исследователей. Охота и добыча полезных ископаемых запрещены, и даже выпас скота — нерегулируемая практика — строго контролируется.

В поисках могилы

Хотя доступ к горам Хан-Хэнтий ограничен, это не помешало исследователям обыскать этот район в поисках следов гробницы Чингисхана. В 2015 году французский археолог Пьер-Анри Жискар и эксперт по визуализации Рафаэль Отфор использовали дроны для обследования подозрительного кургана (насыпи) на склонах Бурхан-Халдуна.

Обследование, проведенное без согласования с местными властями, не позволило заглянуть внутрь кургана. Однако выяснилось, что сооружение было создано руками человека и, возможно, создано по образцу китайских имперских гробниц. Этот курган мог бы стать серьезным претендентом на место гробницы Чингисхана. К сожалению, мы не можем знать наверняка, пока монгольское правительство не разрешит нам приблизиться.

Дамба Базаргур, исторический географ Монгольской академии наук, путешествовавший вместе с Баумером, считает, что гробница находится в 90 км к юго-востоку от Особо охраняемой территории, в месте слияния рек Хурхын-Гол и Онон, где, как считается, Чингисхан объединил монгольские племена. образовать Монгольскую империю во время императорского сейма 1206 г.

Обескураженный этими безуспешными попытками, ученый-исследователь Альберт Ю-Мин Лин решил провести собственный поиск с помощью краудсорсинга. В 2010 году он нанял около 10 000 добровольцев для сканирования более 6 000 квадратных километров спутниковых изображений на наличие географических аномалий. Полученные данные были переданы ИИ, который составил список из 55 потенциальных мест, ни одно из которых не содержало тела Чингисхана. Поиск продолжается.

автор: Тим Бринкхоф — голландский журналист, проживающий в Нью-Йорке и освещающий темы искусства, истории и литературы. Он изучал раннюю нидерландскую живопись и славянскую литературу в Нью-Йоркском университете, работал ассистентом редактора журнала Film Comment и писал статьи для Esquire, Film & History, History Today и History News Network.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Big Think

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения