Новые конституционные поправки в Монголии: реальная реформа или политический оппортунизм? — The Diplomat

Книга «Конституция (основной закон) Монголии»

CentralAsia (MNG) - Есть серьезные проблемы с политической системой Монголии. Решат ли текущие предложения по конституционным поправкам эти проблемы?

Монголия готовится ко второй поправке к конституции всего за три года. Предыдущая поправка 2019 года усилила полномочия премьер-министра, ограничила количество депутатов, которые могут занимать министерские должности, до четырех и ограничила максимальный срок президентства с двух четырехлетних сроков до одного шестилетнего срока. «препятствующая развитию» политическая нестабильность.

Ключевыми элементами текущего предложения о поправках являются расширение законодательного органа, повторное введение пропорционального компонента в парламентские выборы, введение непрямых выборов президента, увеличение количества министров-депутатов и одновременная реформа политических партий, которые должны идти параллельно с поправками.

Однако неуклюжее обоснование поправок со ссылкой на внешние геополитические факторы и необходимость не превратиться в «Казахстан или Украину», а также послужной список правящей Монгольской народной партии позволяют предположить, что поправки могут быть просто завуалированным оппортунизмом для незавершенное ранее дело – избавиться от прямых президентских выборов.

То, что началось как инициатива по сбору подписей Партии ХҮН, которая имеет одно место в парламенте, для внесения поправок в конституцию, неожиданно получило поддержку как со стороны правящей Монгольской народной партии, так и со стороны основной оппозиционной Демократической партии, и если поправки будут приняты, досрочные парламентские выборы в 2023 году.

9 июня, после нескольких раундов расширенных обсуждений с непарламентскими партиями, 24 политические партии подписали совместную декларацию, подтверждающую их поддержку конституционной поправки. 27 июня, опять же в результате обращения депутата от партии ХҮН, Конституционный суд отменил свое решение 2016 года, разрешив провести парламентские выборы по смешанной системе с пропорциональным компонентом, формат, использованный на парламентских выборах 2012 года.

Ключевые вопросы

Расширение законодательного органа не получило достаточной поддержки в 2019 году, но времена изменились. Текущая основная точка зрения состоит в том, чтобы удвоить количество депутатов с нынешних 76 до 140-150 с последующим бюджетным финансированием парламентских партий. Некоторые уголки также предлагают иметь верхнюю и нижнюю палаты, в отличие от нынешнего однопалатного законодательного органа Монголии, но такие идеи вряд ли получат поддержку просто из-за отсутствия исследований и осведомленности в политическом классе и электорате.

Ключевым аргументом в пользу расширения законодательного органа является тот факт, что нынешний парламент непропорционально мал по сравнению с численностью населения и что ограниченное количество мест способствует коррупции и делает монгольскую политику уязвимой для операций влияния из-за рубежа. Технически, сопутствующее увеличение числа депутатов, которые могут занимать министерские должности, отражает предлагаемое расширение законодательного органа. Однако следует также иметь в виду, что из-за фракционной политики действующий премьер-министр не смог назначить людей на две вновь созданные министерские должности.

Точно так же на первый план вернулось повторное введение пропорционального компонента в выборы, которое не получило поддержки в конституционных поправках 2019 года. Тот факт, что многочисленные, если не большинство избирателей в том или ином округе в настоящее время не получают никакого представительства из-за одномандатной мажоритарной системы, является достаточно веской причиной для такого изменения. Точно так же предложение призвано обратить вспять снижение явки избирателей на выборах в Монголии и повысить легитимность государственных институтов в глазах электората.

Сторонники непрямых президентских выборов утверждают, что Монголия нуждается в парламентаризме в чистом виде, и считают, что сильный президент с определенными полномочиями исполнительной власти способствовал политическому тупику. Эта идея не нова; он назревал с 2016 года, когда предыдущий парламент под руководством МНП предложил избирать президента из числа депутатов и членов местных советов представителей граждан. Он подтвердил эту позицию после парламентских выборов 2020 года.

Одновременная реформа политических партий, направленная в первую очередь на снижение коррупции и повышение внутренней демократии внутри партий, считается назревшей необходимостью для всех политических классов. Новый законопроект о политических партиях разрабатывается Офисом президента.

Этот шаг частично мотивирован опытом парламентских выборов 2012 года, когда одна треть мест была избрана по пропорциональной системе — это дало партийным лидерам возможность эффективно продать места по пропорциональному компоненту группам с корыстными интересами. Аргументы против такой межпартийной группы интересов, обычно называемой «МАНАН» (что означает «туман / дымка») из-за сочетания аббревиатур Монгольской народной партии (МАН) и Демократической партии (АН), в свою очередь, что привело к возврату к чисто мажоритарной системе голосования на выборах 2016 года.

Скрытые мотивы?

Тем не менее, вновь обретенная безотлагательность и внезапный консенсус среди политического класса Монголии по этим поправкам, похоже, больше попахивают неуклюжим оппортунизмом, чем искренним стремлением к реформам.

Во-первых, сравнения с Украиной и Казахстаном — это пиар, а не правильное понимание причин и процессов, приведших к войне на Украине или январским событиям 2022 года в Казахстане. Принимая во внимание, что в политическом истеблишменте Монголии не было серьезных дискуссий об Украине или Казахстане, идея о том, что политики серьезно настроены избежать этих сценариев за счет усиления парламентаризма, является принятием желаемого за действительное, а странные сравнения оказываются неуклюжей причиной внешнеполитических трений.

По иронии судьбы, недавняя отмена постановления Конституционного суда 2016 года и возобновление возможности проведения парламентских выборов с пропорциональным компонентом устраняют, по крайней мере, часть оснований для новых конституционных поправок. Точно так же энергичной реформы политических партий самой по себе было бы достаточно, чтобы усилить внутрипартийную демократию, мотивировать избирателей к большей явке, снизить коррупцию и уменьшить иностранное вмешательство.

Аргумент об уязвимости к иностранному влиянию имеет некоторые основания. Действительно, президентские выборы 2017 года воспринимались общественностью как выбор между пророссийским и прокитайским кандидатом. Окончательный победитель от оппозиционной Демократической партии действительно работал над тем, чтобы приблизить Монголию к кремлевской орбите. Тем не менее, такой подвиг был бы невозможен без активного сотрудничества с правящей Монгольской народной партией, отсутствие прозрачности которой позволило протолкнуть противоречивые политические шаги, такие как отмена постоянного нейтралитета Монголии.

Даже если парламент будет расширен, а президент будет избран непрямым путем, эти изменения не приведут к более тщательному изучению политической системы, пока у власти остается Монгольская народная партия с отсутствием внутренней демократии и непрозрачным процессом принятия решений. Нынешняя поддержка МНП призыва к конституционным поправкам, инициированного небольшой партией, сама по себе является доказательством того, что реальное решение уже было принято за кулисами.

Реальный интерес правящей Монгольской народной партии, по-видимому, заключается в том, чтобы использовать свое парламентское сверхбольшинство, чтобы добиться перехода к непрямым президентским выборам. В то время, когда МНП контролирует все ветви власти, интересы крупного бизнеса, которые рассматривают пост президента как непредсказуемую должность, которая может проложить путь для левых и выступающих за перераспределение политиков, похоже, решили воспользоваться возможностью, которой у него может не быть. после парламентских выборов 2024 г.

Без всенародно избранного президента в стране с растущим неравенством в уровне благосостояния у клептократии были бы гораздо более предсказуемые результаты выборов. С другой стороны, учитывая воздействие пандемии COVID-19 на социально незащищенные слои населения, задача избежать «популистского» президента может стать еще более актуальной.

Из-за отсутствия всенародно избранного президента, усиления дублирования между парламентом и исполнительной властью, а также уже слабой судебной системы возникнет острая нехватка сдержек и противовесов, закрепляя синдром доминирующей партии Монголии и продвигая страну дальше по пути демократического регресса. В то же время монгольские политические партии, подписавшие декларацию от 10 июня, не имеют возможности гарантировать, что новый закон о политических партиях вообще будет принят или окажет желаемое влияние на политические институты.

В этом контексте реальная функция расширения законодательного органа и пропорционального голосования с почти гарантированным возвращением мелких партий в парламент и увеличением числа министров-депутатов служат просто инструментами для покупки политической поддержки. от других политических партий за введение непрямых президентских выборов.

Возможно, неудивительно, что нынешнее стремление внести поправки в конституцию было инициировано партией ХҮН, которая в 2021 году также обратилась в Конституционный суд с ходатайством о запрете действующему президенту повторно баллотироваться, что удобно спасло правящую МНП от разворота на предыдущая позиция, позволяющая президенту баллотироваться на второй срок. В результате президентские выборы 2021 года были лишены реальной конкуренции, так как ключевая оппозиция не смогла выставить своего главного кандидата, а электорат не получил возможности сделать осознанный выбор.

Несмотря на наличие средств и полномочий для борьбы с коррупцией и неравенством, политический класс Монголии, похоже, предпочитает дальнейшее лишение уязвимых слоев населения избирательных прав.

автор: Мөнхнаран Баярлхагва — выпускник Университета Джона Хопкинса SAIS, специализирующийся на исследованиях Ближнего Востока и Евразии. Он работал в Совете национальной безопасности Монголии, исследовал российскую нефтегазовую промышленность в условиях санкций для Стэнфордского американо-российского форума и консультировал по проектному финансированию крупномасштабных инфраструктурных проектов в Монголии.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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