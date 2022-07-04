Монгольские авиалинии MIAT сдадут в лизинг свой первый Boeing 737-8 MAX 8

CentralAsia (MNG) - MIAT Монгольские авиалинии и Zela Aviation объявили, что первый в Монголии Boeing 737-8 MAX 8 доступен для лизинга ACMI с 1 июля.

Самолет оборудован 150 местами эконом-класса и 12 местами бизнес-класса, полностью оснащен бортовой системой развлечений и Wi-Fi, что обеспечивает повышенный уровень комфорта для пассажиров, сниженный уровень шума и непревзойденную эффективность эксплуатации для операторов.

Zela Aviation, брокерская компания по чартерным авиаперевозкам, с 17-летним опытом работы в авиационной отрасли, с 2015 года является GSA Монгольских авиалиний MIAT, предлагая свою прямую поддержку и позволяя авиакомпании осуществлять операции ACMI по аренде с обслуживанием и без обслуживания по всей Европе. Карибского бассейна, Южной Америки и Азии.

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