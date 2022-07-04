Королевство и Монголия рассматривают сделку по развитию торговли и инвестиций, — Phnom Penh Post

CentralAsia (MNG) - Королевство Камбоджа и Монголия намерены подписать меморандум о взаимопонимании (MoU) для укрепления двусторонних торговых и инвестиционных связей, обязательство, принятое на встрече 29 июня.

Ожидается, что Меморандум о взаимопонимании побудит монгольский частный сектор также изучить потенциал сельскохозяйственного сектора Камбоджи и других важных товаров для удовлетворения потребностей рынка, — пишет Phnom Penh Post.

Министр торговли, госсекретарь Рич Ра, который встретился с Жамсран Бямбасурэн, недавно назначенным послом Монголии в Камбодже с резиденцией во Вьентьяне, сказал, что правительство Камбоджи прилагает усилия для улучшения деловой и инвестиционной среды. К ним относятся реформы и обнародование новых законов, таких как Закон о конкуренции, Закон об инвестициях и Закон о защите прав потребителей.

«Камбоджа играет важную роль в региональной экономической интеграции. Мы также приложили усилия для диверсификации экспортных рынков посредством переговоров о создании ВРЭП [Всеобъемлющего регионального экономического партнерства], двусторонних торговых соглашений с Китаем и Южной Кореей», — сказал Ра, который также является председателем рабочей группы по переговорам о двустороннем соглашении о свободной торговле (ЗСТ) с Монголией.

Точно так же, чтобы использовать возможности и потенциал развития двусторонней торговли, он признал необходимость изучения возможности создания основы для экономического сотрудничества или меморандума о взаимопонимании в качестве следующего шага.

Он предложил провести дополнительные встречи и обмен визитами руководителей министерств торговли Камбоджи и МИД Монголии для углубления торгово-экономического сотрудничества.

Между тем Жамсран Бямбасурэн отметил усилия Камбоджи по содействию торговле, привлечению инвестиций и развитию ключевых секторов национальной экономики.

«В прошлом Монголия изучала контекст торгового сотрудничества между двумя странами», — сказал он.

В сентябре 2020 года Ра возглавил межведомственную группу в Монголии для изучения вопроса о создании ЗСТ. В состав делегации вошли должностные лица министерств экономики и финансов; Сельское, лесное и рыбное хозяйство; и труда и профессионального обучения, а также Совет по развитию Камбоджи.

Представитель министерства торговли Пенн Совичит ранее заявил The Post, что технико-экономическое обоснование создания ЗСТ было мерой по реализации политики и стратегии Камбоджи в области торговой интеграции для диверсификации региональных и мировых рынков.

«Наше министерство усердно работает над выходом на новые рынки. Мы страна с большим потенциалом для развития нашей агропромышленности.

«Мы считаем, что можем экспортировать сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, в том числе в Монголию», — сказал он.

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