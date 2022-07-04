Этот известный фотограф проводит менторство в Монголии этой осенью, — Forbes

Макс Мюнч

CentralAsia (MNG) - С более чем 615 000 подписчиков в Instagram с первого взгляда становится ясно, что Макс Мюнч не является типичным фотографом. Или инфлюенсер. Или путешественник. Или что угодно, на самом деле. Это не только то, что делает следование за ним такой радостью, но и то, почему некоторые ведущие мировые бренды привлекли его для съемки и использования исключительно их продуктов.

Однако в последние годы мое внимание привлекла страсть Мюнча к Монголии. Страсть, которую он превратил в полноценный туристический бренд Follow the Tracks. С видением сделать Монголию более доступной и с камерой в руке, мечтательные фотографии Мюнча и его острое деловое чутье делают «Следуй по следам» одним из самых простых способов исследовать Монголию прямо сейчас. Особенно фотографы.

Сидя с Мюнчем в Улан-Баторе перед его последней программой наставничества в мае, я попросила его рассказать мне больше о своем прошлом, о том, что ждет в будущем Follow the Tracks, и о том, как любой может присоединиться к его следующей программе наставничества в Монголии этой осенью.

Бреанна Уилсон: Давайте начнем с самого начала. Как вы начали работать фотографом?

Макс Мюнч: На самом деле я пианист. Раньше я гастролировал по Европе с оркестром, но всегда фотографировал сбоку. Это всегда были музыка и фотография. Но потом я так сосредоточился на музыке, что забыл о фотографии. А потом был момент, когда мне нужно было больше фотографии в моей жизни. Итак, я уволился со всех своих работ и полностью погрузился в Instagram. Я начал продвигать бренды в начале 2014 года, когда Instagram еще не существовало. По сути, я пытался донести свое видение и убедить бренды, что им нужно освещение в социальных сетях с изображениями хорошего качества. У меня тогда был только телефон. Это было совсем иначе, чем сейчас. Но тем не менее, это сработало. Пришли клиенты. Сейчас я работаю с некоторыми из крупнейших мировых брендов, и я очень, очень благодарен за то, что мне удалось так много путешествовать по работе.

Уилсон: Говоря о путешествиях, я большой поклонник того, что вы делаете с Follow the Tracks — от самостоятельных туров, которые вы разработали, до наставничества по фотографии, которое вы проводите здесь, в Монголии. Можете ли вы рассказать мне больше о Follow the Tracks и о том, что вообще привело вас в Монголию?

Мюнч: Я люблю Монголию. Я провожу здесь много времени, поэтому знаю много мест. Я ищу сторону фотографии — я ищу новые перспективы. Кроме того, я люблю учить людей фотографии. В течение двух недель я устраиваю поездки по стране в мои любимые места и встречу с друзьями и кочевниками, которых я встретил по пути. Я учу их не только фотографии, но и тому, как их редактировать, и, что еще важнее, как воплотить их стремление к фотографии в бизнес. В основном, как превратить свою страсть в карьеру. У многих фотографов есть хорошие камеры, они любят фотографировать и хотят сделать карьеру, но не знают, с чего начать. Это помогает им.

Уилсон: Как выглядит обычный день наставничества?

Мюнч: Ну, это Монголия. Так что все очень гибко. Что является действительно важным навыком для изучения. У вас есть свой график, вы все планируете, а потом случается что-то еще, и вам нужно с этим работать. Это то, чему действительно важно научиться. Этому я также научился, снимая видеоролики мастер-класса, которые доступны во время самостоятельного тура. Я снимал, например, на закате, и вдруг налетела метель. Я справился с этим, потому что на этот день было расписание, но такое случается постоянно. Когда вы снимаете для клиента, и он ожидает закат или красивый свет, и идет дождь, что вы делаете? Это то, к чему я подхожу творчески, и для этого нет лучшего места, чем Монголия.

Я также раздаю небольшие задания в начале дня. Итак, вы чему-то научились и вышли из этого семинара с навыками, которых у вас раньше не было.

Уилсон: В дополнение к наставничеству кто-то может заказать тур Follow the Tracks в качестве самостоятельного тура. Они получают планшет Samsung с предварительно загруженным маршрутом, фотографиями мест назначения с справочной информацией, местами для кемпинга и проживания, а также советами по фотографированию и видео мастер-классов, записанными вами. Почему для вас было важно также разработать маршрут для самостоятельного вождения?

Мюнч: Когда я приехал в Монголию, мне было очень трудно сориентироваться и найти кого-то, кто помог бы мне проехать по стране и добраться до определенных мест. Не было сети, к которой у меня был доступ. Итак, в какой-то момент я подумал, что просто сделаю это сам. Итак, теперь видение состоит в том, что вы можете приехать в Монголию без каких-либо знаний о том, как передвигаться, вас заберут в аэропорту, отвезут в отель, и кто-то поможет вам купить продукты и получить все, что вам нужно, до вашего приезда. приключения начинаются. Также есть часовое знакомство со всем снаряжением. А потом пошло, потому что все остальное будет на планшете.

Итак, мы показываем им нашу перспективу, но я хочу, чтобы люди испытали свою собственную Монголию. Поэтому они выходят и открывают для себя все места сами. Мы просто даем им возможность добираться до мест и максимально комфортно и максимально безопасно, но тем не менее, они сами по себе. На планшете есть маршрут и информация о каждом месте, а также весь мастер-класс. Так что, если они хотят узнать все о фотографии, редактировании и о том, как создать бизнес на ходу, они могут это сделать.

Follow the Tracks предлагает шесть туристических маршрутов, в том числе несколько через пустыню Гоби.

Уилсон: Как вы думаете, кому больше всего нравится этот тип тура?

Мюнч: Людям моложе 40, которые хотят получить приключение на всю жизнь. Любой, кто хочет испытать свободу, как никогда раньше. И они хотят побывать там, где еще не были.

Я знаю, что это пугает - ехать в такое место, которое очень далеко от дома, и ты понятия не имеешь, чего ожидать, и не знаешь, куда идти. И именно поэтому мы хотим сделать его максимально удобным и доступным. Так что там нет риска, нет страха, который нужно преодолевать. Они приходят сюда, и все решается за них.

Уилсон: Какое распространенное заблуждение у людей о Монголии, на которое, как вы надеетесь, ваш тур поможет открыть им глаза и взглянуть по-другому?

Мюнч: В основном это связано с едой. Люди думают, что они не выживут в дикой природе, когда нет ни электричества, ни интернета, ни супермаркета. Это их самый большой страх. А если они потеряются? Знаешь, куда они идут? Мы здесь, чтобы помочь им преодолеть это и увидеть, эй, это все в твоей голове. Это одна из самых безопасных стран в мире. Все такие дружелюбные и гостеприимные.

Белая ступа Монголии, сделанная во время одной из поездок наставничества Мюнча

Уилсон: Вы видите, что Follow the Tracks отправляются в какую-либо другую страну или другие отдаленные, менее посещаемые места?

Мюнч: Да. В будущем. У меня уже есть несколько мест на примете. Наша цель – быть на пяти континентах за пять лет.

Уилсон: Как люди узнают больше о Follow the Tracks и о самостоятельном вождении, а также о туре по наставничеству, который вы предлагаете?

Мюнч: На веб-сайте Follow the Tracks вы можете увидеть виртуальный опыт того, что вы можете ожидать. А также наш Instagram предлагает ежедневное вдохновение, как и наш TikTok.

автор: Бреанна Уилсон — деля свое время между Улан-Батором и Тбилиси, она рассказывает о лучших путешествиях в отдаленные и приключенческие места по менее известным направлениям по всему миру.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Forbes

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