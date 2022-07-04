Стандарт «Responsible Nomads» для устойчивого свода правил для кочевого животноводства Монголии

CentralAsia (MNG) - Среди потребителей в развитых странах становится все более привычным выбирать экологически чистые и этичные продукты, и у Монголии есть потенциал для использования этой рыночной ниши. Согласно проекту Step Eco Lab, реализуемому Европейским Союзом, перерабатывающие предприятия и клиенты все чаще ищут экологически чистое, устойчивое, сертифицированное и отслеживаемое сырье.

85% европейских ритейлеров говорят, что продажи экологически чистых продуктов выросли за последние пять лет, а 92% ожидают дальнейшего роста продаж экологически чистых продуктов в течение следующих пяти лет. Для некоторых потребительских товаров на рынках США продажи экологически чистых продуктов превысили продажи других продуктов, и 47% потребителей в США выразили готовность платить более высокие цены за экологически чистые продукты.

В то время, когда устойчивая подготовка и производство сырья становятся конкурентным фактором на рынке предметов роскоши, необходимо разработать прослеживаемую и прозрачную цепочку поставок и представить содержательный отчет об экологическом воздействии/отчет об углеродном следе, отвечающий потребностям ответственных потребителей и магазин.

Благодаря обширным пастбищам, занимающим 70% общей территории, и наследию кочевого скотоводства, животноводство является одним из сравнительных экономических преимуществ Монголии. В марте 2020 года Монголия приняла стандарт MNS 6891:2020 для Кодекса практики ответственных кочевников для устойчивого кочевого животноводства.

Стандарт и его система отслеживания направлены на обеспечение ответственного кочевого скотоводства на уровне домохозяйств основных пастухов, предоставляя покупателям инструменты для оценки передового опыта кочевого скотоводства, поддерживающего здоровые пастбищные угодья или улучшающего их управление и лучший уход за животными, а также для обеспечения прозрачности цепочки. от пастушьего хозяйства до конечного продукта и предоставить покупателям гарантию того, что сырье для продукции, которую они покупают, действительно получено от ответственных пастушьих хозяйств.

Монгольская коалиция пастбищных угодий определяет конкурентную маркетинговую стратегию монгольской продукции животноводства на международном рынке как устойчивую, отслеживаемую, высококачественную и этичную и направлена на поддержку и обеспечение сотрудничества заинтересованных сторон для производства и поставки отслеживаемой продукции с добавленной стоимостью, устойчиво обработанной продукции.

RMTS — Система отслеживания сырья — это приложение для смартфона, которое можно загрузить из Play Store и App Store.

Нажав на значок камеры, приложение позволяет сканировать QR-код на этикетке продукта, который происходит из кода ушной бирки домашнего скота.

RMTS проверяет, что продукт изготовлен из сырья, соответствующего вышеуказанным показателям

Responsible Nomads использует шесть ключевых показателей, которым должны соответствовать скотоводы, чтобы продолжать участвовать в проекте «Зеленые пастбища». К ним относятся: ответственные действия пастухов, поддержание и улучшение здоровья пастбищных угодий, своевременное обновление служб охраны здоровья животных, обеспечение благополучия животных, содействие охране окружающей среды и отслеживание домашнего скота. Каждый из этих показателей тщательно измеряется для каждого пастуха через приложение для мобильного телефона, регистрируется в системе базы данных Responsible Nomads. В то же время система отслеживания, разработанная для Responsible Nomads, предоставляет конечным потребителям гарантию того, что сырье было произведено кочевым скотоводом, который придерживается ответственных методов управления пастбищными угодьями и стадами и заботится о дикой природе, разделяющей пастбищные угодья.

По состоянию на май 2021 года в системе зарегистрировано 44 000 оленеводов и 86 оленеводческих сбытовых кооперативов. В 2019 году через систему было реализовано около 180 тонн кашемира. В 2020 году он увеличился в два раза – 360 тонн кашемира было реализовано сертифицированным через систему и 15 тонн продано международным покупателям. Система отслеживания Responsible Nomads демонстрирует невероятные перспективы в продвижении и мониторинге устойчивого управления пастбищными угодьями и животноводством.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения