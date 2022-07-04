Появится новая железнодорожная ветка от КПП Бичигт до Чойбалсан

CentralAsia (MNG) - 2 июля премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай дал старт строительству новой железной дороги протяженностью 415 км от погранперехода Бичигт до города Чойбалсан, что в аймаке Дорнод. Проект будет реализован в течение 3-5 лет.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай вместе с некоторыми членами правительства работал в аймаке Сухбаатар. Свою деятельность в аймаке Сухбаатар он начал с порта Бичигт. В этот день был официально запущен железнодорожный проект Чойбалсан — Хөөт — Бичигт, включенный в «Политику нового возрождения», реализуемую правительством Монголии.

Железная дорога протяженностью 415 км будет иметь три станции, 12 переездов и 36 мостов протяженностью 7180 метров. Строительные работы официально начаты, завершить их планируется в течение 3-5 лет.

Железная дорога станет вторым железнодорожным переездом в Монголии. От порта начнутся работы по строительству железной дороги общей протяженностью 415 км. С реализацией этого проекта Монголия получит возможность выход к морю.

Также подсчитано, что через пограничный порт Бичигт ежегодно можно экспортировать 25 млн тонн грузов, а транспортные расходы снизятся в 2-3 раза.

Автодорожный погранпорт Бичигт был основан 1 июля 1992 года. Он расположен в сомоне Эрдэнэцагаан аймака Сухбаатар. Он расположен в 850 км от города Улан-Батор, в 295 км от центра аймака Сухбаатар и в 75 км от сомона Эрдэнэцагаан. Порт Бичигт граничит с китайским портом Зуунхатавч, расположенным в хошуне Зуун Узэмчин в аймаке Шилийн гол Внутренней Монголии.

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