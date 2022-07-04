Монголия и США создадут правовую базу для прямых рейсов

CentralAsia (MNG) - Первые переговоры по вопросу заключения соглашения о воздушных отношениях между Монголией и США прошли онлайн.

Переговоры проходили под председательством директора Департамента международных договоров и правовых вопросов МИД Монголии Сухболд Сухээ, с американской стороны — начальника Департамента воздушного транспорта Госдепартамента США Алан Тусинян и представителей профильных организаций обеих сторон.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о принятой политике в сфере гражданской авиации, дальнейшем развитии, возможностях сотрудничества и ключевых элементах переговорного проекта. Начало официальных переговоров по согласованию проекта соглашения важно для создания правовой базы для прямых рейсов авиакомпаний и увеличения пассажиропотока.

Стороны договорились продолжить следующий раунд переговоров в ближайшее время.

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